ضبط 42 ألف كيس "سناكس" مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص فى بنى سويف

ضبط 42 ألف كيس "سناكس" مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص فى بنى سويفالجمعة، 09 مارس 2018 11:37 ص
حملة تموينية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، 42 ألف كيس سناكس مجهولة المصدر، داخل مصنع غير مرخص فى بنى سويف.
وتمكنت الحملة، التى قادها المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، يرافقه المحاسب عثمان سيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط "إبراهيم .ف.ع" 35 سنة، مقيم بندر بنى سويف، صاحب أحد مصانع السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر قدرها 42 ألف كيس سناكس.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر حمل رقم 5344 لسنة 2018 جنح مركز بنى سويف، وتولت النيابة التحقيق.
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