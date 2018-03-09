ضبط عاطل طعن عاملًا بمطواة بسبب خلافات الجيرة بالغربية

حبس -أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل بعد قيامه بطعن عامل بمطواة وإصابته بجرح نافذ بالبطن، بسبب خلافات الجيرة.
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بتحرير "ع م ا" 49 سنة تاجر محضرا يتهم عاطل يدعى "ف ح ف" بالتعدى بضرب نجله "أ.ع 19" سنة بمطواة، وإصابته بجرح نافذ بالبطن بسبب خلافات الجيرة.
تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر 5103 جنح مركز السنطة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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