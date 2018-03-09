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ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب يديرها عاطل بمسكنه بالبحيرة

الجمعة، 09 مارس 2018 06:30 م
ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب يديرها عاطل بمسكنه بالبحيرة ضبط شبكه دعاره





البحيرة: جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، الجمعة، من ضبط عاطل يدير منزله للأعمال المنافية للآداب بمنطقة أبو الريش بدمنهور.

 

وردت معلومات للمقدم حسام البدرى رئيس مباحث الآداب مفادها قيام "ا.ا" 59 سنة عاطل ومقيم مساكن الإمام محمد عبدة ابو الريش دمنهور بإدارة الشقة الخاصة بة للأعمال المنافية للآداب العامة وجلب النسوة الساقطات وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل مبالغ مالية وكذا إيواء النسوة القاصرات ووكرا للشباب والرجال لتعاطى المواد المخدرة.

 

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم مداهمة الشقة وتم ضبط م.ع 42 موظف بشركة الكهرباء ومقيم دمنهور، أثناء ممارسة الرذيلة مع ة.م.ال.28 ربة منزل ومقيمة الابعادية التابعة لمركز دمنهور عاريان تماما من ملابسهم وكذا صاحب الشقة.

 

وكما تم ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين ومواد مخدرة ومنشطات جنسية وسلاح أبيض، وتحرر المحضر رقم 3614 قسم شرطة دمنهور وتباشر نيابة قسم دمنهور التحقيقات.

 

 


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