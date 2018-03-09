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ضبط سيارة برخصة تسيير مزورة فى حملة مرورية ببركة السبع بالمنوفية

الجمعة، 09 مارس 2018 10:40 ص
ضبط سيارة برخصة تسيير مزورة فى حملة مرورية ببركة السبع بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت إدارة مرور بركة السبع، بمديرية أمن المنوفية، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة برخصة تسيير مزورة. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يتضمن أنه أثناء شن ضباط إدارة المرور ببركة السبع، حملة مرورية على الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية دائرة المركز، تم ضبط السيارة قيادة "ر م ع م" مقيم خط رشيد بحيرة، وبفحص التراخيص، تبين أن رخصة القيادة منسوب صدورها لمرور أبيس الإسكندرية، ومصطنعة بطريقة الاصطناع الكامل.
 
وبالكشف على السيارة، تبين أنها غير موجودة بقاعدة بيانات الحاسب الآلى، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وأضاف باشتراك آخر معه، وأحد السماسرة الموجودين بمرور برج العرب فى تزويرها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

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