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ضبط ربع كيلو حشيش وتنفيذ 1565 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

الجمعة، 09 مارس 2018 03:28 م
ضبط ربع كيلو حشيش وتنفيذ 1565 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية مكبرة، برئاسة اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بالاشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "62" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 250 جراما، ومبلغ 150 جنيها، وهاتف محمول حيازة المتهم "سهرى ر ش" 40 سنة عامل، يقيم أولاد خلف دائرة مركز دار السلام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1116 إدارى مركز دار السلام لسنة 2018.

وتم ضبط "50" قرص تامول المخدر، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" حيازة المتهم "عاشور ه س" 32 سنة عامل، يقيم بندر المراغة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 640 إدارى مركز المراغة لسنة 2018.

وتم تنفيذ 1565 حكما قضائيا منها 5 أحكام جنائية، و708 أحكام حبس جزئى، و173 حكم مستأنف، و560 غرامات جزئية، و80 حكم غرامة جزئية، و80 غرامات مستأنفة، و38 مخالفات متنوعة، وتم تحصيل 15000 جنيه غرامات.


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