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الجمعة، 09 مارس 2018 01:42 م
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ضبط ربة منزل هاربة من حكم بالسجن المؤبد فى القليوبية

الجمعة، 09 مارس 2018 12:42 م
ضبط ربة منزل هاربة من حكم بالسجن المؤبد فى القليوبية حملة أمنية - ارشيفية





القليوبية نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط ربة منزل هاربة من حكم قضائى واجب النفاذ بالسجن المؤبد فى تهمة شروع فى قتل بطوخ .
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ضبط المدعوة عزه . ع . س علي 43 سنة ربة منزل ومقيمة كفر الرجالات بمدية طوخ محكوم عليها في القضية رقم 23274 لسنة 2017 م جنايات مركز طوخ، شروع فى قتل، كلى رقم 3231 لسنة 2017 م، الحكم بالسجن المؤبد جلسة 17/2/2018، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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