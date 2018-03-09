ضبط ربة منزل هاربة من حكم بالسجن المؤبد فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط ربة منزل هاربة من حكم قضائى واجب النفاذ بالسجن المؤبد فى تهمة شروع فى قتل بطوخ .

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ضبط المدعوة عزه . ع . س علي 43 سنة ربة منزل ومقيمة كفر الرجالات بمدية طوخ محكوم عليها في القضية رقم 23274 لسنة 2017 م جنايات مركز طوخ، شروع فى قتل، كلى رقم 3231 لسنة 2017 م، الحكم بالسجن المؤبد جلسة 17/2/2018، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.