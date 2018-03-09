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ضبط تاجر أراضى مريض نفسيا لإطلاقه أعيرة نارية على قوات الشرطة بقليوب

الجمعة، 09 مارس 2018 12:45 م
ضبط تاجر أراضى مريض نفسيا لإطلاقه أعيرة نارية على قوات الشرطة بقليوب اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية





القليوبية - نيفين طه
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نجحت مباحث القليوبية، فى القبض على تاجر أراضى يعانى من مرض نفسى، لإطلاقه أعيرة نارية من طبنجة صوت على قوة أمنية بقليوب، خلال فحص بلاغ تصادم قطار بعربة كارو، ظنا منه أن القوات تحاول ضبطه لإدمانه المواد المخدرة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من النقيب عاطف بركات الضابط بمركز قليوب، بأنه حال فحص بلاغ حادث تصادم قطار بعربة كارو بمزلقان عرب العراقى، مركز قليوب، حيث تبين هروب مالك العربة الكارو تاركاً العربة، ووفاة الدابة (حصان)، وفوجئت القوات بقيام شخص مجهول مستقل سيارة تحمل لوحات معدنية "أ و ق 415"، ماركة نيسان صنى فضى اللون، بالنزول من السيارة وإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء، والتعدى على القوات بالسب، وتمكنت القوات من السيطرة عليه، وضبطه واستخلاص السلاح من يده.

انتقل اللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائى، وتبين أن المتهم يدعى "م س"، تاجر أراضى، وبفحص السلاح تبين أنه طبنجة صوت وبخزينتها عدد 7 طلقات صوت، وعثر على عدد 5 فوارغ، وضبط بحوزته 7 قطع من الحشيش المخدر تزن 15 جراما و10 أقراص مخدرة، ومبلغ مالى 320 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بأنه يعانى من مرض نفسى، ويعالج بإحدى المصحات النفسية، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وباستدعاء شقيق المتهم، أقر بأن شقيقه مريض نفسيا نتيجة إدمانه الأقراص المخدرة، وأنه يتردد منذ فترة على مركز للطب النفسى للعلاج من الإدمان.

وأضاف بتغيب شقيقه عن المنزل منذ 20 يوما (لم يحرر محضرا بغيابه)، وارتكابه الواقعة ظناً منه بتواجد القوات لضبطه، وتحررعن ذلك المحضر رقم 1308 إدارى مركز قليوب لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.

 


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