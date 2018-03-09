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صور وفيديو.. شيعة يقتحمون مبنى السفارة الإيرانية فى بريطانيا

الجمعة، 09 مارس 2018 10:23 م
صور وفيديو.. شيعة يقتحمون مبنى السفارة الإيرانية فى بريطانيا اقتحام السفارة الإيرانية فى بريطاينا





كتب عبد الوهاب الجندى
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اقتحم عدداً من الطائفة الشيرازية، مبنى السفارة الإيرانية فى المملكة المتحدة، وفق ما ذكر حامد بيدنجاد السفير الإيرانى  فى بريطانيا على صفحته بموقع تويتر.

وقال حامد بيدنجاد، إن الشرطة البريطانية تمكنت من اعتقال 4 أشخاص ممن اقتحم السفارة الإيرانية فى لندن، مؤكدًا سلامة البعثات الدبلوماسية الإيرانية داخل مبنى السفارة.

الجدير بالذكر أن الطائفة الشيرازية هى تيار فكرى وسياسى مناهضة للنظام الإيران ومخالف للخمامنئى، أسسه محمد الشيرازى فى منتصف الستينات، وفى أول فبراير الماضى اعتقلت السلطات فى نجل المرجع صادق الشيرازى بسبب خطبة ألقاها أحد الأساتذة فى حضوره بمنقطة "قم".

 


اقتحام السفارة الإيرانية في لندن
اقتحام السفارة الإيرانية في لندن

 

 

 


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السفاره الايرانيه فى بريطاينا

بريطاينا

السفاره الايرانيه

بريطانيا




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