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صور وفيديو.. المشاركون بمؤتمر كوم أمبو يعلنون التأييد للسيسى بهتافات "تحيا مصر"

الجمعة، 09 مارس 2018 12:37 ص
صور وفيديو.. المشاركون بمؤتمر كوم أمبو يعلنون التأييد للسيسى بهتافات "تحيا مصر" مؤتمر معبد كوم أمبو





أسوان – صلاح المسن
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بهتافات "تحيا مصر"، ورفع الأعلام وترديد الأغانى الوطنية، أعلن المشاركون فى مؤتمر كوم امبو، دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية الشهر الجارى. لاستكمال مسيرة التنمية.

وشهد المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته حملة كلنا معاك من أجل مصر، أمام بهو معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، حضور كبير من أهالى مراكز محافظة أسوان ومشاركة لفيف من القيادات الشعبية والسياسية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.  

 

كما شهد حضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن والثقافة والرياضة، منهم الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بالمنتخب القومى لكرة القدم، وأيضاً الفنانين نهال عنبر وفؤاد بيومى وغيرهم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب ورموز القبائل والعواقل. 

 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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