صور.. مظاهرات ضخمة تجتاح سلوفاكيا احتجاجا على الفساد







كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

شارك آلاف الأشخاص فى مظاهرات مناهضة للفساد نظمت فى مختلف أنحاء سلوفاكيا احتجاجا على اغتيال صحفي، كان يحقق فى قضايا فساد بأوساط عليا فى الدولة على صلة بالمافيا الإيطالية.

وتجمع المتظاهرون فى ساحة الإنتفاضة الوطنية السلوفاكية، فى إطار احتجاجات مناهضة للفساد تحت شعار "من أجل سلوفاكيا اللائق"، ومن المتوقع تنظيم مظاهرات فى عشرات من المدن السلوفاكية، احتجاجا على مقتل الصحفى الاستقصائى يان كوسياك الذى كان يحقق فى مزاعم الفساد السياسى الرفيع المستوى .

وفى وقت سابق، دعا الرئيس السلوفاكى اندريه كيسكا، الأحد، إلى تغيير كبير فى الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة بعد مقتل الصحفى يان كوسياك الذى كان يحقق فى قضايا فساد يشتبه بضلوع مسئولين سياسيين والمافيا الإيطالية فيها.

وكان الصحفى جان كوسياك وخطيبته وكلاهما فى الـ 27 من العمر قتلا برصاص مجهول فى منزلهما قرب براتيسلافا، وهى الجريمة التى أعادت إلى النقاش قضيتى حرية الصحافة والفساد فى بلدان الاتحاد الأوروبي.

واغتيل الصحفى قبل نشره مقالا حول علاقات مشبوهة بين سياسيين سلوفاك ورجال أعمال إيطاليين يشتبه بصلتهم بمافيا تنشط فى سلوفاكيا.



احتجاجات فى سلوفاكيا



جانب من احتجاجات فى سلوفاكيا



جانب من مظاهرات ضخمة تجتاح سلوفاكيا احتجاجا على الفساد



مظاهرات ضخمة تجتاح سلوفاكيا احتجاجا على الفساد



مظاهرات ضخمة تعم سلوفاكيا احتجاجا على اغتيال صحفي فضح سياسيين