صور.. مسلحون وأسرهم يغادرون الغوطة الشرقية بسوريا







كتب عبد الوهاب الجندى

قال التلفزيون السورى إن عددا من المسلحين وأسرهم غادروا مدينة الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين.

ونشر التلفزيون السورى، شريط مصور للحظة خروج 13 مسلحا وأسرهم عبر معبر الوافدين من الغوطة الشرقية.

لكن لم يشير التلفزيون الرسمى للدولة، إلى وجهة المسلحين بعد خروجهم من الغوطة، فيما أكد "جيش الإسلام" اتفاقه مع الأمم المتحدة على إخراج مسلحى جبهة النصرة من الغوطة الشرقية ونقلهم إلى مدينة إدلب.



لحظة خروج المقاتلين