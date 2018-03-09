صور.. مسلحون وأسرهم يغادرون الغوطة الشرقية بسوريا

صور.. مسلحون وأسرهم يغادرون الغوطة الشرقية بسورياالجمعة، 09 مارس 2018 09:14 م
الخروج من الغوطة
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق
قال التلفزيون السورى إن عددا من المسلحين وأسرهم غادروا مدينة الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين.
ونشر التلفزيون السورى، شريط مصور للحظة خروج 13 مسلحا وأسرهم عبر معبر الوافدين من الغوطة الشرقية.
لكن لم يشير التلفزيون الرسمى للدولة، إلى وجهة المسلحين بعد خروجهم من الغوطة، فيما أكد "جيش الإسلام" اتفاقه مع الأمم المتحدة على إخراج مسلحى جبهة النصرة من الغوطة الشرقية ونقلهم إلى مدينة إدلب.
لحظة خروج المقاتلين
نقل المسلحين من الغوطة
إضافة تعليق
6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"
"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة