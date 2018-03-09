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صور.. مسلحون وأسرهم يغادرون الغوطة الشرقية بسوريا

الجمعة، 09 مارس 2018 09:14 م
صور.. مسلحون وأسرهم يغادرون الغوطة الشرقية بسوريا الخروج من الغوطة





كتب عبد الوهاب الجندى
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قال التلفزيون السورى إن عددا من المسلحين وأسرهم غادروا مدينة الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين.

ونشر التلفزيون السورى، شريط مصور للحظة خروج 13 مسلحا وأسرهم عبر معبر الوافدين من الغوطة الشرقية.

لكن لم يشير التلفزيون الرسمى للدولة، إلى وجهة المسلحين بعد خروجهم من الغوطة، فيما أكد "جيش الإسلام" اتفاقه مع الأمم المتحدة على إخراج مسلحى جبهة النصرة من الغوطة الشرقية ونقلهم إلى مدينة إدلب.

 

لحظة خروج المقاتلين
لحظة خروج المقاتلين

 

نقل المسلحين من الغوطة
نقل المسلحين من الغوطة

 


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