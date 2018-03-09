صور.. مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة تتابع أعمال تزيين الميادين







الأقصر – أحمد مرعى

بدأت المهندسة هدية ثابت الدرديرى، مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، اليوم الجمعة، عملها رسمياً بمدينة الأقصر، بعد اختيارها للمنصب فى إطار تفعيل دور المرأة البناء فى المجتمع ومشاركتها الفعالة فى مختلف المجالات، وبدأت جولاتها بمتابعة استكمال أعمال تركيب وتزيين الميادين بأرصفة مضيئة بمدينة الأقصر، وذلك فى أول يوم عمل لها ميدانيًا داخل مدينة الأقصر بعد توليها هذا المنصب الجديد.

ومن جانبه، أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه جارى تركيب 57 م بلدورة مضيئة بالجزيرة الوسطى بجوار ميدان الإيبروتيل ( النوفتيل سابقًا)، استكمالًا لأعمال تركيب البلدورات المضيئة فى كافة ميادين مدينة الأقصر، كما تم تركيب 114 أرصفة مضيئة باستخدام البلدورات التى تساهم فى الحد من حوادث الطرق وتضيف مظهر جمالى على المدينة السياحية.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يعد تركيب الأرصفة المضيئة بالمحافظة التجربة الأولى فى مصر، بعد تجربتها فى بعض أماكن محدودة ببعض المحافظات حيث تعمل على إضاءة الطرق بتقنية led الموفرة للطاقة.

ويذكر أن الأرصفة المضيئة مصنوعة من مواد تمتص الصدمات، وتساهم فى إضاءة المكان منعا للاصطدام، وتستخدم البلدورات المضيئة لأغراض السلامة وإضفاء الجمال كونها إحدى طرق الدعايا المميزة الملفتة للأنظار.

يأتى ذلك، بعد قرار السيد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بإعادة تطوير ميادين الأقصر وتزيينها ببلدورات مضيئة وتغيير الأرصفة بما يتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية.