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صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم السيسي فى بنى سويف

الجمعة، 09 مارس 2018 05:48 م
صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم السيسي فى بنى سويف جانب من المؤتمر





بنى سويف أيمن لطفى
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قال محمود أبو عزوز، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز بنى سويف: "اختلف فى مواقف كثيرة مع الحكومة وبعض زملائى داخل المجلس ولكنى ادعم وأوؤيد السيسى رئيسا لفترة ولاية ثانية نظرا لكونه رجل المرحلة القادمة، داعيا المثقفين من أبناء الشعب المصرى إلى تأهيل البسطاء وحشد الناخبين للمشاركة فى التصويت".

 

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى نظمته اليوم أمانة بندر بنى سويف برئاسة العميد محمود صبرى بحملة تحيا مصر،لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية ثانية، بحضور النواب مجدى بيومى، على بدر، محمد كساب، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والخبير الاقتصاى دكتور إسلام شاهين، الدكتور جمال القليوبى خبير البترول، وعلى الجبالى رئيس اتحاد عمال المحافظة، ليلى أبو عقل وخبير محاكم الأسرة، ومنى عبدالله أمين حزب المصريين الأحرار، واللواء محمد فتح الباب، ومشايخ الأوقاف سيد زايد، عادل حيدر، ودكتور ماهر جبر، وممثل الكنيسة القس إثناسيوس، مصطفى عبدالجواد عميد حقوق الأسبق.

 

حيث شهدت الاحتفالية إلقاء شعبان عبدالمجيد عضو الحملة بمركز سمسطا، والطالبة آلاء خالد، قصيدتين عن الشهيد ومصر كما تضمنت كلمات الحضور مطالبات للمواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لرد جميل السيسى الذى حمل روحه على كفه من اجل مصر واعد الجيش لمواجهة الفئة الضالة بأرض سيناء.

السيدات-حرصن-على-الحضور
 

 

المشاركون-بمؤتمر-دعم-السيسي
 

 

النائب-محمود-ابو-عزوز
 

 

جانب-من-الحضور
 

 

جانب-من-المشاركين-فى-المؤتمر
 

 

كلمات-الحضور
 

 

مؤتمر-دعم-السيسي-ببنى-سويف
 

 


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