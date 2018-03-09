صور.. قيادات الداخلية يحتفلون بـ "يوم الشهيد" ويؤكدون: استمرار التضحيات







كتب محمود عبد الراضى

شاركت قيادات الداخلية في الاحتفال بيوم "الشهيد"، حيث شارك مديرو أمن "الإسماعيلية والسويس ومطروح" مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى الخاص بالقوات المسلحة.

وحرص مدراء الأمن على وضع اكليل من الزهور على قبر الشهداء، مؤكدين أن رجال الأمن ماضون في تقديم كل هو غالي من أجل الوطن.



الاحتفال بيوم الشهييد



قيادات الشرطة