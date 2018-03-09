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الجمعة، 09 مارس 2018 12:43 م
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صور.. قيادات الداخلية يحتفلون بـ "يوم الشهيد" ويؤكدون: استمرار التضحيات

الجمعة، 09 مارس 2018 12:33 م
صور.. قيادات الداخلية يحتفلون بـ "يوم الشهيد" ويؤكدون: استمرار التضحيات الاحتفال بيوم الشهيد





كتب محمود عبد الراضى
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شاركت قيادات الداخلية في الاحتفال بيوم "الشهيد"، حيث شارك مديرو أمن "الإسماعيلية والسويس ومطروح" مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى الخاص بالقوات المسلحة.

 

وحرص مدراء الأمن على وضع اكليل من الزهور على قبر الشهداء، مؤكدين أن رجال الأمن ماضون في تقديم كل هو غالي من أجل الوطن.

    

 

الاحتفال بيوم الشهييد
الاحتفال بيوم الشهييد
 
قيادات الشرطة
قيادات الشرطة

 

وضع أكليل من الزهور
وضع أكليل من الزهور

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