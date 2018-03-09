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صور.. فقرة لفن "التحطيب" بمؤتمر دعم السيسى بساحة معبد كوم أمبو بأسوان

الجمعة، 09 مارس 2018 03:25 ص
صور.. فقرة لفن "التحطيب" بمؤتمر دعم السيسى بساحة معبد كوم أمبو بأسوان مؤتمر دعم السيسى بساحة معبد كوم امبو





أسوان – صلاح المسن
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شهدت ساحة معبد كوم أمبو فقرة فنية فلكلورية، ترحيبًا بضيوف المؤتمر، أدتها إحدى فرق الفنون الشعبية بالصعيد، وتضمنت الفقرة الفلكلورية أيضًا، استعراضات جماعية بالعصا والتحطيب، كما تضمن الاحتفال الجماهيرى الكبير الأغانى الوطنية .

 

 جاء ذلك على هامش المؤتمر الحاشد لدعم الرئيس السيسى الذى انعقد مساء الخميس، حيث شهد المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته حملة كلنا معاك من أجل مصر أمام بهو معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة حضور كبير من أهالى مراكز محافظة أسوان ومشاركة لفيف من القيادات الشعبية والسياسية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

 

بجانب كوكبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن والثقافة والرياضة، منهم الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بالمنتخب القومى لكرة القدم، وأيضاً الفنانين نهال عنبر وفؤاد بيومى وغيرهم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب ورموز القبائل والعواقل.

فقرة فلكلورية
فقرة فلكلورية

 

فقرة فلكلورية
فقرة فلكلورية

 

جانب من الفقرات الفنية بمؤتمر دعم السيسي
جانب من الفقرات الفنية بمؤتمر دعم السيسي

 

المنصة
المنصة

 

مؤتمر دعم السيسى بساحة معبد كوم امبو
مؤتمر دعم السيسى بساحة معبد كوم امبو

 

المؤتمر الجماهيرى المنعقد بساحة معبد كوم لتأييد الرئيس السيسى
المؤتمر الجماهيرى المنعقد بساحة معبد كوم لتأييد الرئيس السيسى

 

 


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