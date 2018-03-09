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الجمعة، 09 مارس 2018 12:48 م
خالد صلاح
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صور.. فتح لجان التصويت بانتخابات نقابة المهندسين فى الجيزة

الجمعة، 09 مارس 2018 10:48 ص
صور.. فتح لجان التصويت بانتخابات نقابة المهندسين فى الجيزة انتخابات نقابة المهندسين





كتبت آية دعبس - تصوير أشرف فوزى
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أعلنت اللجنة الفرعية للإشراف على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الجيزة بنادى البحر الأعظم فتح باب التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النقيب العام، بين المهندس هانى ضاحى رئيس قائمة مهندسون فى حب مصر، والمهندس طارق النبراوى مرشح قائمة الاستقلال.
 
وشهدت لجان انتخابات نادى نقابة المهندسين بالبحر الأعظم توافد المهندسين للمشاركة بالتصويت.
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين

نقيب المهندسين




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