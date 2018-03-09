صور.. فتح لجان التصويت بانتخابات نقابة المهندسين فى الجيزة

أعلنت اللجنة الفرعية للإشراف على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الجيزة بنادى البحر الأعظم فتح باب التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النقيب العام، بين المهندس هانى ضاحى رئيس قائمة مهندسون فى حب مصر، والمهندس طارق النبراوى مرشح قائمة الاستقلال.

وشهدت لجان انتخابات نادى نقابة المهندسين بالبحر الأعظم توافد المهندسين للمشاركة بالتصويت.