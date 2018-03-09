صور.. على غرار ستار أكاديمى.. مسابقة لإجراء أسرع وأدق حالة بالمنظار







كتبت أمل علام

نظمت إحدى شركات الأدوية أول مسابقة طبية علمية على غرار برنامج "ستار أكاديمى" اليوم، الجمعة، يشارك بها أكثر من 200 دكتور وعالم مصرى، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد بالتعاون مع جمعيات الجهاز الهضمى والكبد المختلفة على مستوى مصر مسابقة لأطباء المناظير باسم نجوم المناظيرstar of Endoscopy . ومن المقرر أن يقدم شباب الأطباء الحالات المختلفة والمتميزة التى تم اكتشافها وعلاجها بالمنظار ويتم اختيار أفضل 10 حالات مقدمة وتكريمهم وحصولهم على درع نجوم المناظير star of Endoscopy وأيضا جوائز نقدية متميزة مقدمة من شركة مصرية.

وقال الدكتور عمرو فطين، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القاهرة، خلال أول مسابقة عن نجوم المناظير "star of Endoscopy"على غرار ستار اكاديمى، إن المسابقة تهدف الى خلق جيل من الاطباء قادر على اجراء المناظير فى وقت قصير وأكثر كفاءة، موضحا أن قيمة الجائزة 3 آلاف جنيه لكل طبيب فائز، ويقدمها 10 أطباء.

وأضاف:"نريد أن يتمتع شباب الأطباء بالقدرة على إجراء مناظير الجهاز الهضمى بكفاءة عالية وبدقة وفى أقل وقت ممكن، لذلك تم وضع هذه الشروط ضمن المسابقة التى تشجع الأطباء على القدرة الفائقة فى إجراء مثل هذه المناظير".

وأوضح أن الأطباء تم اختيارهم من 3 محافظات وهى القاهرة ،والدلتا، والصعيد، وأن هناك معايير للتقييم سواء التشخيص أو العلاج وسيتم التركيز على طريقة إجراء المناظير، حيث يتطلب إجراءها فى 5 دقائق وبنفس الكفاءة، لافتا أن الفيديو لابد أن يكون على كفاءة فى التصوير، حيث تم عرض فيديوهات لهذه الحالات أثناء إجراء المناظير لها.

كانت المتسابقة الأولى دعاء حلمى من المنصورة، والمتسابق الثانى أحمد الهوارى من المنصورة، ومحمد عبد الجواد من المنصورة، محمد صلاح من المنصورة، وفايز حسونة من دمياط ، فتحى النجدى من دمياط، رضا زيمة من الغربية، سيد إبراهيم من الشرقية، أحمد ابو الحسن من الإسماعيلية، محمود شرف من الشرقية، أحمد صالح من المنوفية، الدكتور محمد حمدى من القاهرة.

جدير بالذكر، أنه تم استعراض منظار طفلة عمرها 10 سنوات، حيث ابتلعت شعرا كثيرا بالمعدة، وتم إجراء منظار لشخص كان قد ابتلع كيس بانجو، وأخرى ابتلعت طاقم أسنانها، وأخرى ابتلعت خاتم الزواج أثناء النوم، وتم استعراض عدد آخر من الحالات أثناء إجراء المنظار لهم.

يذكر أنه تم اختيار عدد كبير من الأطباء للتحكيم فى المسابقة من أكبر أطباء الجهاز الهضمى والكبد من مختلف الجامعات المصرية .