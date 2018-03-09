صور.. روسيا وإثيوبيا تحضران لاتفاقيات فى التعليم والتعاون العسكرى التقنى







(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا وإثيوبيا تصيغان اتفاقيات حكومية فى مجالات التعاون العسكرى التقنى والتعليم.

وقال لافروف، عقب لقائه نظيره الإثيوبى ورقينى كبيو فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "ناقشنا تدريب مجموعتين من الدبلوماسيين الإثيوبيين، و(تقديم) دورات تدريبية للخريجين فى الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية"، مضيفا: "خُضنا فى (مسألة) التعاون فى المجال التقنى العسكري. تجرى صياغة اتفاقيات حكومية إضافية ومذكرات تفاهم فى جميع الاتفاقات المشار إليها لتقوية الأساس التعاقدى للاتصالات"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتابع المسئول الروسي: "عند مناقشة المشكلات الدولية أكدنا موقفنا فيما يتعلق ببعض المشكلات الأساسية اليوم؛ كاحترام الأمم المتحدة والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والدور التنسيقى المحورى للمنظمة ومهام التحول الديمقراطى والعلاقات الدولية".

وقال إن موسكو وأديس أبابا تعتمدان على تلك المبادئ فى تعاونهما مع الأمم المتحدة، فيما أشار إلى استعداد بلاده لتقديم المساعدة السياسية للشركاء الأفارقة فى المحافل الدولية.



سيرج لافروف ووزير الخارجية الإثيوبي ورقينى كبيو



كلمة لافروف



وزير الخارجية الروسي ونظيره الإثيوبي