video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس الوزراء اليابانى يرحب باللقاء المرتقب بين ترامب وكيم جونج اون

الجمعة، 09 مارس 2018 06:00 ص
صور.. رئيس الوزراء اليابانى يرحب باللقاء المرتقب بين ترامب وكيم جونج اون رئيس وزراء اليابان





أ ف ب
إضافة تعليق

رحب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الجمعة، بالإعلان عن قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بحلول مايو.

وقال آبى فى بيان متلفز "اقدر كثيرا هذا التغيير من جانب كوريا الشمالية" لإجراء "محادثات على أساس مبدأ نزع الأسلحة النووية".

وأشار رئيس الوزراء اليابانى إلى أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب فى أبريل.

وكانت اليابان قد شككت فى التقارب الأخير مع كوريا الشمالية فى أعقاب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونغ تشانغ. لكنّ آبى كان إيجابيا الجمعة، وقال إن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم هى "ثمرة للتعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والذى يهدف الى ابقاء ضغوط قوية مع المجتمع الدولي" على بيونغ يانغ.

جانب من رئيس الوزراء اليابانى
جانب من رئيس الوزراء اليابانى

 

رئيس الوزراء اليابانى اليوم فى كلمة له
رئيس الوزراء اليابانى اليوم فى كلمة له

 

رئيس الوزراء اليابانى
رئيس الوزراء اليابانى

 

كلمة رئيس الوزراء اليابانى
كلمة رئيس الوزراء اليابانى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مسؤول كوري جنوبى: ترامب يلتقى زعيم كوريا الشمالية مايو المقبل

ترامب على تويتر: لا تجارب صاروخية لكوريا الشمالية خلال المفاوضات

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار ترامب




لا تفوتك
تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة