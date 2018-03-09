صور.. رئيس الوزراء اليابانى يرحب باللقاء المرتقب بين ترامب وكيم جونج اون







أ ف ب

رحب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الجمعة، بالإعلان عن قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بحلول مايو.

وقال آبى فى بيان متلفز "اقدر كثيرا هذا التغيير من جانب كوريا الشمالية" لإجراء "محادثات على أساس مبدأ نزع الأسلحة النووية".

وأشار رئيس الوزراء اليابانى إلى أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب فى أبريل.

وكانت اليابان قد شككت فى التقارب الأخير مع كوريا الشمالية فى أعقاب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونغ تشانغ. لكنّ آبى كان إيجابيا الجمعة، وقال إن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم هى "ثمرة للتعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والذى يهدف الى ابقاء ضغوط قوية مع المجتمع الدولي" على بيونغ يانغ.



جانب من رئيس الوزراء اليابانى



رئيس الوزراء اليابانى اليوم فى كلمة له



رئيس الوزراء اليابانى