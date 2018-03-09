صور.. خط المياه العذب يستخدمه السائقون لغسل السيارات بطريق بورسعيد/ دمياط







بورسعيد – محمد فرج

رصدت كاميرا لـ"اليوم السابع " خط العدلية لمياه الشرب القادم من محافظة دمياط إلى بورسعيد لضخ مياه الشرب لأهالى قرى غرب وشركات الخدمات البترولية يستخدمه سائقوا الميكروباص لغسيل السيارات على إمتداد طريق بورسعيد/ دمياط مما يعد إهدارا للمياه العذبة فى مخالفة يشيب لها الولدان فضلا عن الصرخات المدوية لأهالى قرى غرب ... وسط تجاهل المسئولين.

وقال أحمد رخا "صياد" من أهالى قرية المناصرة لـ "اليوم السابع "بأنهم يعانون من إنقطاع مياه الشرب بصفة مستمرة فضلا عن وصولها للوحدات السكنية ضعيفة نتيجة كسر محبس خط مياه العدلية القادم من محافظة دمياط الأمر الذى السائقين على طريق بورسعيد / دمياط بإستخدامة كمغسلة لغسيل كافة السيارات وفى مقدمتها الميكروباص والمينى باص رغم الشكاوى للجهات المسئولة ... ولم يتحرك أحد من المسئولين.

وأضاف محمود الرودى عمدة قرية الديبة لـ" اليوم السابع" بأنه تقدم بالعديد من الشكاوى لرئيس حى غرب لوقف أهدار مياه الشرب وإصلاح المحبس ولاحياة لمن ينادى.

"اليوم السابع" إلتقت بالمهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد للوقوف على مدى معاناة الأهالى ومآل إليه خط مياه الشرب العدلية العذب القادم من دمياط لدعم حصة المياه العذبة لسد إحتياجات شركات البترول وأهالى قرى غرب فقال: مؤكدا خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أن محبس الهواء لخط مياه العدلية العذب يحتاج لتغيير بتكلفة قدرها 70 ألف جنيه للمحبس فقط غير مصاريف النقل والتركيب .

ومن جانبه وعد عاشور بأنه سوف يصدر تعليمات وتوجيهات للجهاز الفنى لمعاينة غرفة محبس الهواء لخط العدلية العذب لإتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاحه لمنع تسريب المياه .