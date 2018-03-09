صور.. تأخر فتح لجان انتخابات المهندسين بالبحر الأعظم







كتبت آية دعبس - تصوير أشرف فوزى

شهدت لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، بنادى البحر الأعظم، تأخر فتح باب التصويت، وذلك بواقع 15 دقيقة عن الموعد المحدد لها فى العاشرة صباحًا.

وأبدى المهندسون انزعاجهم من تأخر فتح لجان التصويت، فى جولة الإعادة لانتخابات النقيب العام، مما اضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة انتظارًا لبدء عملية الانتخاب.







































































