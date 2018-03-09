صور.. اندلاع حريق ضخم فى سوبر ماركت بالمكسيك

صور.. اندلاع حريق ضخم فى سوبر ماركت بالمكسيكالجمعة، 09 مارس 2018 09:05 م
المكسيك
كتب محمد سعودى - تصوير وكالات
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اندلع حريق ضخم فى سوبر ماركت بالعاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتى"، فيما حاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق ووصلت قوات الشرطة إلى موقع الحريق.
وأظهرت صور بثتها وكالتى فرانس برس ورويترز، محاولات رجال الإطفاء فى المكسيك السيطرة على حريق نشب فى سوبر ماركت بالعاصمة "مكسيكو سيتى"، فيما أشارت السلطات المكسيكية إلى تلقيها بلاغات عن خسائر مادية فقط.
إخماد حريق فى المكسيك
اندلاع حريق ضخم فى سوبر ماركت بالمكسيك
جانب من إخماد حريق فى المكسيك
جانب من اندلاع حريق ضخم فى سوبر ماركت بالمكسيك
حريق فى سوبر ماركت
سوبر ماركت
قوات الإطفاء فى المكسيك
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