صور.. الصليب الأحمر: قافلة إغاثة تغادر الغوطة السورية بعد تفريغ حمولتها







بيروت (رويترز)

قال شاهد من رويترز إن شاحنات ضمن قافلة إغاثة دخلت منطقة الغوطة الشرقية فى سوريا صباح اليوم الجمعة، بدأت فى المغادرة عائدة إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة.

وبث التلفزيون الرسمى السورى لقطات تظهر عدة شاحنات تابعة للهلال الأحمر العربى السورى كانت ضمن القافلة وهى تمر من خلال معبر الوافدين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى سوريا لرويترز، إن قافلة المساعدات التى دخلت الغوطة الشرقية بسوريا أفرغت كل حمولتها فى المنطقة التى تسيطر عليها المعارضة فى مدينة دوما وعادت إلى الأراضى الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وكانت القافلة تتكون من 13 شاحنة تحمل إمدادات غذاء لم يتسن إيصالها يوم الاثنين عندما أوقفت قافلة سابقة إيصال المساعدات وغادرت بسبب استمرار القتال.



قافلة الصليب الأحمر



جانب من القافلة



جانب من قافلة الصليب الأحمر



قافلة الصليب الأحمر



جانب من القافلة