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صور.. الرئيس الفرنسى يصل الهند فى أول زيارة رسمية له

الجمعة، 09 مارس 2018 08:38 م
صور.. الرئيس الفرنسى يصل الهند فى أول زيارة رسمية له الرئيس الفرنسى يصل الهند





(أ ف ب)
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وصل إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت مساء الجمعة إلى نيودلهى فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات مع ثانى أكبر دولة عدديا فى العالم.

وحطت الطائرة الرئاسية فى مطار العاصمة الهندية مساء، وهى أول زيارة لماكرون إلى هذا البلد منذ انتخابه فى مايو 2017 وتأتى بعد شهرين على زيارته للصين.

وسيخصص ماكرون السبت اليوم الأول من الزيارة للعلاقات الثنائية مع عقد لقاء مع رئيس الوزراء ناريندرا مودى واختتام منتدى اقتصادى فرنسى هندى مع ترقب توقيع عقود جديدة.

وسيوقع المسؤولان اتفاقا يمنح السفن الهندية منفذا لوجستيا إلى القواعد الفرنسية فى المحيط الهندى كجيبوتي، وهى منطقة يتنامى فيها نفوذ الصين ما يقلق نيودلهي.

وقال ماكرون فى حديث لقناة "انديا توداي"، "أود أن تكون الهند أحد شركائنا الرئيسيين فى المنطقة فى مجال الأمن".

وسيلتقى ماكرون أيضا 200 شاب هندى فى حين يطمح مضاعفة عدد الطلاب الهنود فى فرنسا فى 2020.

وسيترأس الأحد مع مودى اول قمة للتحالف الدولى للطاقة الشمسية المنبثق عن قمة المناخ التى انعقدت فى باريس، للترويج لهذه الطاقة المتجددة فى الدول النامية، وسيزور مع زوجته تاج محل، أشهر معالم الهند.

ويختتم الزيارة الإثنين فى فاراناسى أكبر المدن المقدسة الهندوسية على ضفاف نهر الغانج.

ويرافق ماكرون عدد من الوزراء بينهم وزير الخارجية جان ايف لودريان ورجال أعمال وفنانون لهم علاقة بالهند.

 

       الرئيس الفرنسى يصل الهند فى أول زيارة رسمية له

الرئيس الفرنسى يصل الهند فى أول زيارة رسمية له


إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت
إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت


ماكرون يصل الهند
ماكرون يصل الهند


ماكرون
ماكرون


وصول ماكرون للهند
وصول ماكرون للهند


 


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