صور.. البيت الأبيض: ترامب وشى ملتزمان بالحوار لنزع السلاح النووى







(رويترز)

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ رحبا فى مكالمة هاتفية بإمكانية إجراء حوار مع كوريا الشمالية بعد أن قبل ترامب دعوة للقاء زعيم كوريا الشمالية.

وأضاف البيت الأبيض "القائدان رحبا باحتمال إجراء حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وهما ملتزمان باستمرار الضغوط والعقوبات حتى تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووى بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه".

والتقت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بعدد من الصحفيين والإعلاميين فى واشنطن للإجابة على بعض اسئلتهم فى جلسة إعلامية بالبيت الأبيض.



المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز



جانب من المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز



سارة ساندرز