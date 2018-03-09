صور.. إقبال متوسط على لجان انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد نقابة المهندسين بكفر الشيخ، إقبالا متوسطاً، من الذين لهم حق التصويت فى انتخابات النقابة، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة على مقعد النقيب العام، فى ضل إشراف قضائى برئاسة المستشار عبد العزيز عبد الفتاح القرضاوى، وعضوية المستشار صلاح السيد محمد مجاهد، والمستشار محمد عبد القادر محمد سليم، والمستشار أحمد السيد قطب عبد الكريم، والمستشار شريف فرج محمد كلبوش، والمستشار عمر إبراهيم عبد الرحمن العسراوى، والمستشار أحمد عبد السميع الشرنوبى.

وقال المستشار عبدالعزيز القرضاوى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن التوافد على الانتخابات متوسط، فى لجان الانتخابات الـ6، مؤكداً أن عدد اللجان فى المرحلتين السابقتين 12 لجنة بإشراف 12 مستشارا، وهذه المرحلة 12 لجنة يشرف عليها 6 مستشارين فقط.

وأضاف رئيس اللجنة العامة لـ"اليوم السابع"، أن الناخب يختار النقيب العام من بين المرشحين هانى ضاحى وطارق النبراوى، وستبدأ عمليات الفرز فى الساعة السابعة مساء ما لم يتواجد بمقر اللجنة ناخبون لم يدلون بأصواتهم، وفى حالة وجود ناخبين سيتم مد فترة التصويت لحين انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم، وتبدأ أعمال فرز الأصوات، ويتم رصد النتائج بكل لجنة من اللجان، وتفرغ كل النتائج فى محضر اللجنة العامة، وتُعلن النتائج، وتُرسل للجنة المركزية بالقاهرة.



رئيس اللجنة العامة وتصريحات لليوم السابع



احدى اللجان بنقابة المهندسين



لجنة من لجان نقابة المهندسين بكفر الشيخ



لجان نقابة المهندسين مكونة من 12 لجنة

توافد على اللجان



جانب من الحضور في اللجان