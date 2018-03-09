صور.. إزالة 3 آبار مياه جوفيه بدون تراخيص فى الفرافرة بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد، حملة إزالة مكبرة لعدد من الآبار الزراعية التى تم حفرها بدون تراخيص فى نطاق مركز الفرافرة، وذلك بالتعاون مع رئاسة مركز الفرافرة، وقوات من مديرية الأمن، وذلك بناء على توجيهات المهندس السيد اليمانى سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، وإشراف المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للصحراء الغربية بالوادي الجديد.

قاد الحملة المهندس المهندس محمد رأفت عمر مدير إدارة المياه الجوفية بالفرافرة، حيث تم إزالة التعديات على الخزان الجوفى بمنطقة اللواء صبيح والنهضة، وذلك بالحفر بدون تراخيص، حيث تمت إزالة الآبار وردمها، وإعادة الشىء لأصلة، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ، وأحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق.