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صور.. أهالى أبوصوير ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسى بالإسماعيلية

الجمعة، 09 مارس 2018 05:01 م
صور.. أهالى أبوصوير ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسى بالإسماعيلية جانب من المؤتمر





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظم أهالى أبوصوير بالإسماعيلية مؤتمرا شعبيا حاشدا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية بمدينة ابوصوير.

 

وحضر المؤتمر عبدالحليم قنديل وياسر رزق ابن مدينة ابوصوير والمستشار عبدالفتاح عبدالله وأحمد بدران البعلى وأحمد شعيب وأشرف عمارة وآمال رزق الله أعضاء مجلس النواب بالإسماعيلية وكبار العائلات وشيوخ القبائل والآلاف من أهالى مركز ومدينة ابوصوير.

 

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من القوات المسلحة.

 

وطالب الحضور خلال المؤتمر بضرورة الخروج يوم 26و27و28 مارس الجارى أمام اللجان الانتخابية كما طالب الحضور بضرورة الحشد أمام اللجان وان كل موطن موجود بالمؤتمر عليه أن يقوم باصطحاب جيرانه وأقاربه للذهاب بهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات من اجل مصر ومن أجل أن تظل مصر مرفوعة الرأس أمام العالم.

وفى كلمته قال الكاتب الصحفى خالد رزق بأن أسوء عهد عاشته مصر هو عهد الإخوان الخوانة مؤكدا بأنه قبل الثورة كانت هناك نية لتوريث الحكم وكان جمال مبارك يستعد لحكم مصر.

 

وطالب بضرورة خروج جميع ابناء مصر أمام صناديق الانتخابات للإدلاء بالأصوات لكى نظهر للعالم بان مصر بلد قوية.

 

وخلال المؤتمر قام الكاتب الصحفى ياسر رزق بإهداء درع مؤسسة أخبار اليوم إلى النائب اشرف عمارة عم الشهيد احمد فوزى عمارة تقديرا للشهيد.

وخلال المؤتمر أعلن الحاضرين عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

 

 

راعى كنيسة ابوصوير يتحدث
راعى كنيسة ابوصوير يتحدث

 

بنر المؤتمر
بنر المؤتمر

 

النائب اشرف عمارة
النائب اشرف عمارة

 

مشاركة الفنانين فى المؤتمر
مشاركة الفنانين فى المؤتمر

 

السيدات تشارك فى المؤتمر
السيدات تشارك فى المؤتمر

 

الفنان فايق عزب
الفنان فايق عزب

 

جانب من اعضاء مجلس النواب
جانب من اعضاء مجلس النواب

 

الكاتب الصحفى ياسر رزق
الكاتب الصحفى ياسر رزق

 


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