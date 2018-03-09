video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أقباط الوادى الجديد يشيعون أسقف عام كنائس المحافظة

الجمعة، 09 مارس 2018 07:06 م
صور.. أقباط الوادى الجديد يشيعون أسقف عام كنائس المحافظة نقل الجثمان





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

شيع أقباط محافظة الوادى الجديد، جثمان الأنبا بقطر أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات، بعد إلقاء نظرة الوداع وأداء الصلوات ومراسم التجنيز، التى ترأسها الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح والمشرف حاليا على إيبارشية الوادى الجديد، بمعاونة الآباء الكهنة والقساوسة بجانب تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمشاركة اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد وعدد كبير من القيادات والتنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.
 
واستقبلت كنيسة العذراء مريم بالخارجة أمس الخميس، جثمان الأنبا بقطر أسقف عام كنائس الوادى الجديد، والذى استقبله آلاف الأقباط الذين احتشدوا فى محيط الكنيسة، حيث تم فرض كردون أمنى لتأمين مراسم الصلوات والتجنيز الذى أقيمت اليوم الجمعة.
 
وتوفى الأسقف الراحل يوم 17 فبراير الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعالج من مرض الكبد وعدة أمراض أخرى، وأقيمت صلاة تجنيز له بكنيسة السيدة العذراء بدالاس بولاية تكساس يوم الإثنين 19 فبراير وأقيمت صلاة تجنيز له أمس الأول فى الكنيسة البطرسية ترأسها البابا تواضروس الثانى، بحضور نحو 37 من أساقفة ومطارنة الكنيسة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موكب جثمان الأنبا بقطر يتجه إلى الوادى الجديد والصلاة عليه غدًا

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة