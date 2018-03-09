صور.. أقباط الوادى الجديد يشيعون أسقف عام كنائس المحافظة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شيع أقباط محافظة الوادى الجديد، جثمان الأنبا بقطر أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات، بعد إلقاء نظرة الوداع وأداء الصلوات ومراسم التجنيز، التى ترأسها الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح والمشرف حاليا على إيبارشية الوادى الجديد، بمعاونة الآباء الكهنة والقساوسة بجانب تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمشاركة اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد وعدد كبير من القيادات والتنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

واستقبلت كنيسة العذراء مريم بالخارجة أمس الخميس، جثمان الأنبا بقطر أسقف عام كنائس الوادى الجديد، والذى استقبله آلاف الأقباط الذين احتشدوا فى محيط الكنيسة، حيث تم فرض كردون أمنى لتأمين مراسم الصلوات والتجنيز الذى أقيمت اليوم الجمعة.

وتوفى الأسقف الراحل يوم 17 فبراير الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعالج من مرض الكبد وعدة أمراض أخرى، وأقيمت صلاة تجنيز له بكنيسة السيدة العذراء بدالاس بولاية تكساس يوم الإثنين 19 فبراير وأقيمت صلاة تجنيز له أمس الأول فى الكنيسة البطرسية ترأسها البابا تواضروس الثانى، بحضور نحو 37 من أساقفة ومطارنة الكنيسة.