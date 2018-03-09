شهيد وعشرات المصابين الفلسطينيين فى المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى







(أ ش أ)

استشهد شاب فلسطينى من مدينة الخليل، وأصيب العشرات بالرصاص الحى والمعدني، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد زين الجعبرى (24 عامًا)، من مدينة الخليل، بعد إطلاق الاحتلال النار على صدره.

وفى مدينتى رام الله والبيرة، اندلعت مواجهات فى قرية المزرعة الغربية والمدخل الشمالى لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة .. بعد انتهاء المئات من المواطنين من أداء صلاة الجمعة على الأراضى المهددة بالمصادرة فى قرية المزرعة الغربية (القبلية)، حيث كان الاحتلال قد قام بتعزيزات عسكرية فى الجبال الغربية والشمالية قبل صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت وابلاً من القنابل الغازية والرصاص المطاطي؛ ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بينهم شاب أصيب بقنبلة غاز فى بطنه.

كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالى للبيرة بعد قيام عشرات الشبان بإغلاق الطريق ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا القنابل الغازية بكثافة على الشبان واستهدفوا الصحفيين وطواقم الدفاع المدنى بالقنابل الصوتية والغازية.

وأصيب خلال المواجهات شابان بالرصاص المطاطي، كما حاول الاحتلال اعتقال شبان خلال المواجهات.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فى نعلين غرب رام الله إثر مواجهات بين جيش الاحتلال وأهالى البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن أهالى نعلين توجهوا إلى أراضى البلدة حيث جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية تضامنا مع الأسيرة الطفلة عهد التميمي، والأسيرة إسراء الجعابيص.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إضافة إلى مطاردة المشاركين فى المسيرة الأمر الذى أدى لسقوط طفل وارتطامه بصخرة وإصابته برضوض قوية وتمت معالجته فى الميدان.

وفى قلقيلية شمال الضفة الغربية، أصيب شاب بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى الكتف خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بعد قمع مسيرة كفرقدوم بمدينة قلقيلية، الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس واللاجئين.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين فى المسيرة بعد انطلاقها مباشرة بوابل كثيف من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر (18 عامًا) بعيار فى الكتف عولج ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات المطاطية قرب مستوطنة (قدوميم) المقامة عنوة على أراضى القرية.

وفى نابلس، أفادت وزارة الصحة، بأن إصابتين برصاص الاحتلال وصلتا إلى مستشفى رفيديا الحكومي، جراء المواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الجنوبى لمدينة أريحا، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز السام وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

وشهدت مدينة القدس المحتلة حالة من التوتر بعد منع شرطة الاحتلال ماراثونا مقدسيا مضادا لسباق تهويدى تشرف عليه بلديه الاحتلال.

وخرج العشرات من المواطنين فى محاولة لتنظيم ماراثون مضاد، حيث ارتدوا قمصانا تحمل شعار (القدس عاصمة دولة فلسطين)، فيما تصدت لهم قوات الاحتلال واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت اثنين من المشاركين، كما صادرت الأعلام والرايات الفلسطينية.

وحول جيش الاحتلال المدينة إلى ثكنة عسكرية، بحجة تأمين مسار الماراثون التهويدي، ونصب الحواجز العسكرية بكثافة فى محيط القدس، وأجرت تفتيشات واسعة بمركبات المواطنين ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، كما أعاقت وصول العديد منهم إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وفى قرية العيسوية، أدى المواطنون صلاة الجمعة، قرب المدخل الرئيسى للبلدة، للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجا على حصارها من قبل الاحتلال، وعلى سياسة الهدم والتنكيل التى تمارسها قوات الاحتلال بحق أهالى القرية، وسط انتشار عسكرى مكثف.

وفى قطاع غزة، أصيب شابان برصاص الاحتلال خلال مواجهات على الشريط الشائك شرق جباليا، فيما أصيب آخر شرق خان يونس، وأصيب شاب بالمواجهات شرق بيت لاهيا شمالى القطاع.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب مسيرات خرجت بعد صلاة الجمعة من مساجد القطاع فى مدينة غزة وخان يونس، وسط حضور من فصائل العمل الوطنى والإسلامي، حيث يشارك الشبان منذ قرار ترامب الصادر فى 6 ديسمبر العام الماضى كل يوم جمعة فى مواجهات قرب الشريط الشائك.

ورغم تهديدات الاحتلال الكبيرة لهم بعدم الاقتراب من الشريط الشائك، إلا أن الشبان يصرون على استمرار المواجهات ورفض القرار الأمريكى وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.