شراكة بين "أعيان ليبيا للمصالحة" وهيئة تقصى الحقائق لوضع حلول لأزمة الجنوب الليبى

كتب أحمد جمعة

اجتمع، اليوم الخميس، الشيخ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة برئيس هيئة تقصى الحقائق والمصالحة DCAF المستشار حسين البوعيشى.

وقد تناول اللقاء العديد من الملفات وفي مقدمتها ما يتلعق بوضع حلول سريعة للمشاكل الساخنة فى المدن الليبية، التى تشهد اشتباكات حادة بين بعض الأطراف إثر خلافات عديدة ومتنوعة.

وقد ناقش الطرفان الأزمة التى يعيشها الجنوب الليبى هذه الأيام وتداخل الأطراف فيها وسقوط ضحايا جراء الاقتتال المسلح.

وفى هذا السياق قدم الشيخ محمد المبشر، رؤية مجلس أعيان ليبيا للمصالحة للوصول إلى حل توافقىى ونهائى يضع حدًا للمشكلة وتعيد الأمن والأمان لأهالى الجنوب.

من جانبه أوضح المستشار البوعيشى الخطوات والمساعى التي يمكن أن تقوم بها الهيئة لكونها الجهة القانونية الوحيدة الختصة بذلك والتابعة للجهة التشريعية في البلاد.

وقد تم الاتفاق للبدء فى تنفيذ عدة خطوات لاتمام الشراكة بين مجلس أعيان ليبيا وهيئة تقصى الحقائق والمصالحة.

ويشار إلى أن الهيئة تقوم منذ فترة بالتواصل مع جميع الفرقاء والأطراف المعنية وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الانقسامات والانفلات الأمنى والتوعية للمحافظة على مقدرات الشعب الليبى.