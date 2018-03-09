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سفر وعودة 1737 مصريا وليبيا و205 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 09 مارس 2018 05:22 م
سفر وعودة 1737 مصريا وليبيا و205 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى





مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1737 مصريا وليبيا، و205 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1531 إلى الجانب الليبى، بينهم 247 مصريا و1284 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 206 بينهم 182 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و24 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 386 ألفا و661 مصريا.
 
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 105 شاحنات محملة بالبضائع، وعودة 100 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 
 

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