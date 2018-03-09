سعر الدولار اليوم الجمعة 9-3-2017 أول أيام العطلة







كتبت: هبة حسام

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة، على سعر أمس الخميس ختام تعاملات الأسبوع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار ال، كالتالى:



متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5669 جنيه للشراء

17.6665 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



سعر الدولار يقفز أمام الين اليابانى

قفز الدولار نصفا بالمئة مقابل الين يوم الجمعة مع تزايد الآمال بحدوث انفراجة في التوترات النووية الكورية الشمالية وبعدما جدد بنك اليابان المركزي التأكيد على قراره بالالتزام بموقفه تجاه السياسة النقدية الشديدة التيسير في الأشهر القادمة.

وقالت "رويترز": تلقت المعنويات دعما شجع الإقبال على المخاطرة من أنباء عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يمثل انفراجة في التوترات النووية مع بيونجيانج.

وساعدت الأنباء الدولار على الارتفاع بشدة يوم الجمعة بعدما كان قد هبط سبعة بالمئة مقابل الين منذ بداية العام بفعل مخاوف من نشوب حرب تجارية تعطل تعافي النمو العالمي.

كما هبط الين 0.5 بالمئة مقابل اليورو و0.7 بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني.

وكان الدولار هوى إلى أدنى مستوى في 16 شهرا مقابل عملة الملاذ الآمن الين الأسبوع الماضي بفعل مخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بعدما أعلن ترامب في البداية عن خطط لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم.

ومقابل سلة عملات، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر خلال يوم الجمعة عند 90.158 . واستقر اليورو هند 1.2310 دولار بعد أن هبط 0.8 بالمئة يوم الخميس.