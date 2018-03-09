سائق يقتل زميله فى مشاجرة بسبب خلاف على أسبقية الدور بالوادى الجديد

سائق يقتل زميله فى مشاجرة بسبب خلاف على أسبقية الدور بالوادى الجديدالجمعة، 09 مارس 2018 06:50 م
قتل -أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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لقى سائق مصرعه فى مشاجرة مع آخر أمام موقع إحدى الشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات فى محافظة الوادى الجديد، بسبب الخلاف على أسبقية الدور، وتم نقل جثة السائق إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتمكنت قوة شرطة من القبض على القاتل، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
وتلقى اللواء عبد الرحمن شحاته مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقى شاحنتين بمنطقة شرق العوينات للخلاف على أسبقية حجز الدور أمام أحد الشركات الاستثمارية، ما أسفر عن مصرع نصر محمد أحمد عبد ربه 47 سنة من العامرية محافظة الإسكندرية، وتم نقله جثته إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وضبط مرتكب الجريمة.
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