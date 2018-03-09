زعيم كوريا الشمالية يوجه دعوة للقاء الرئيس الأمريكى







أ ف ب - رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كوريا الجنوبية تستعد للإعلان عن بيان "مهم" الساعة 19,00 (الجمعة 00,00 بتوقيت جرينتش)، حيث أدلى بهذا التصريح خلال دخوله بشكل وجيز الى قاعة الصحافة فى البيت الأبيض.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة (سي.إن.إن) نقلا عن مصدر دبلوماسى أجنبى لم تذكر اسمه، أن وفدا كوريا جنوبيا سلم البيت الأبيض يدا بيد خطابا من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

فيما ذكرت فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكى كبير، إن مستشار الأمن القومى فى كوريا الجنوبية سيعلن فى البيت الأبيض عن دعوة وجهها كيم جونج أون للقاء ترامب، مشيرة إلى أنه سيعلن أيضا عن التزام كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومى فى الجنوب تشونج يوي-يونج سيعلن عن أمر هام بشأن كوريا الشمالية خلال إفادة بالبيت الأبيض الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.