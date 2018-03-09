video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم كوريا الشمالية يوجه دعوة للقاء الرئيس الأمريكى

الجمعة، 09 مارس 2018 01:45 ص
زعيم كوريا الشمالية يوجه دعوة للقاء الرئيس الأمريكى ترامب





أ ف ب - رويترز
إضافة تعليق

 قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كوريا الجنوبية تستعد للإعلان عن بيان "مهم" الساعة 19,00 (الجمعة 00,00 بتوقيت جرينتش)، حيث أدلى بهذا التصريح خلال دخوله بشكل وجيز الى قاعة الصحافة فى البيت الأبيض.

من ناحية أخرى،  ذكرت قناة (سي.إن.إن) نقلا عن مصدر دبلوماسى أجنبى لم تذكر اسمه، أن وفدا كوريا جنوبيا سلم البيت الأبيض يدا بيد خطابا من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

فيما ذكرت فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكى كبير، إن مستشار الأمن القومى فى كوريا الجنوبية سيعلن فى البيت الأبيض عن دعوة وجهها كيم جونج أون للقاء ترامب، مشيرة إلى أنه سيعلن أيضا عن التزام كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية.
 

 وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومى فى الجنوب تشونج يوي-يونج سيعلن عن أمر هام بشأن كوريا الشمالية خلال إفادة بالبيت الأبيض الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية: هناك أزمات يجب التغلب عليها لنزع السلاح النووى لبيونج يانج

رئيس كوريا الجنوبية: لا نتسامح مع البرنامج النووى الشمالى

البيت الابيض

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية




لا تفوتك
تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة