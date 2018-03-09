زعيم إقليم كتالونيا: لا أستبعد إجراء انتخابات جديدة







برشلونة (أ ف ب)

لم يستبعد الزعيم الانفصالى الكتالونى كارلس بوجديمونت إجراء انتخابات جديدة فى كتالونيا فى حال لم يتم تنصيب مرشح الانفصاليين لرئاسة الإقليم بصورة طبيعية.

وصرّح بوجديمونت فى مقابلة مع صحيفة "ال بونت أفوى" نُشرت الجمعة أن "إجراء انتخابات جديدة ليس مأساة على الإطلاق، رغم أنها ليست أولوية ولا أحد من بيننا يريدها".

ويتواجد الرئيس الإقليمى السابق الذى أقالته مدريد بعد إعلان استقلال كتالونيا فى 27 أكتوبر 2017، فى بروكسل وهو مهدد بالتوقيف إذا عاد إلى إسبانيا.