"روسيا القوية" و"رئيس قوى".. شاهد دعاية بوتين لانتخابات الرئاسة فى شوارع موسكو

"روسيا القوية" و"رئيس قوى".. شاهد دعاية بوتين لانتخابات الرئاسة فى شوارع موسكوالجمعة، 09 مارس 2018 07:57 م
دعايا بوتين فى الشوارع
كتب مؤمن مختار
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يستعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للانتخابات الرئاسية فى روسيا يوم 18 مارس الجارى، بدعاية انتخابية كبيرة فى الشوارع، حيث استطاع بوتين جمع أكثر من مليون توقيع من قبل الروس لدعم ترشحه لرئاسة الدولة.
دعايا بوتين
وجمع بوتين أكثر من 1001459 توقيع "تأييدا لترشيح فلاديمير بوتين لرئاسة روسيا"، وفقا لما ذكره مقره الانتخابى.
الدعاية الانتخابية الخاصة ببوتين فى روسيا
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى فى روسيا يوم 18 مارس المقبل، أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمى يوم 18 ديسمبر الماضى.
دعاية بوتين الانتخابية
استعدادات بوتين للانتخابات الرئاسية يوم 18 مارس
دعاية بوتين
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