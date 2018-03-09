رئيس وزراء إيطاليا: أوروبا ستتخذ موقفا مشتركا من الرسوم الجمركية الأمريكية







(رويترز)

قال رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبى سيقرر فى اجتماعه القادم موقفا مشتركا للرد على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضاف جنتيلونى فى بيان أن السياسة التجارية كانت الموضوع الرئيسى فى محادثة هاتفية أجراها اليوم مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.

وتابع جنتيلونى: "الرسوم الجمركية ليست المسار الصحيح" لكنه أضاف قائلا "من المهم مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، فى الاجتماع القادم للمجلس الأوروبى سنقرر موقفا مشتركا" للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.