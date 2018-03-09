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رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يزور غزة ورام الله 13 مارس

الجمعة، 09 مارس 2018 03:35 م
رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يزور غزة ورام الله 13 مارس رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير "سوما تشاكرابارتى"





أ ش أ
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يقوم رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير "سوما تشاكرابارتي" بزيارة إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الثلاثاء القادم وذلك للمرة الأولى منذ قرار البنك بتوسيع عملياته إلى الأراضى الفلسطينية والذى إتخذ العام الماضى.

وسيلتقى رئيس البنك بالرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء رامى الحمد الله وعدد من الوزراء ومحافظ سلطة النقد الفلسطينى عزام الشوا.


وقبيل الزيارة، قال تشاكرابارتي: "يسعدنى أن أطلق أول استثمار لنا فى الضفة الغربية وقطاع غزة ونحن ملتزمون بتحسين مناخ الإستثمار وتحقيق نتائج ملموسة فى حياة الناس والتى ستأتى من خلال إطلاق إمكانياتهم الاقتصادية ". وسيضم الوفد المرافق لرئيس البنك مدير إدارة الشرق الأوسط.


ويقدم البنك فى الضفة الغربية وقطاع غزة دعما لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة وتعزيز إمداد الطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الإستثمار لرفع كفاءة الطاقة والبنية التحتية.


وتأسس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى 1991 بهدف دعم تنمية اقتصادات السوق وتعزيز القطاع الخاص.


واستثمر البنك حتى الآن حوالى 120 مليار يورو فى أكثر من 5000 مشروع حيث تشهد منطقة جنوب وشرق المتوسط نمواً سريعاً يصل إلى 6.7 مليار يورو فى أكثر من 175 مشروعاً فى أقل من ست سنوات.


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