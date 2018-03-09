دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة" تحذر من 4 أدوية مغشوشة

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة" تحذر من 4 أدوية مغشوشةالجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
د. أحمد عماد وزير الصحة
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
رئيس أمانة الصحة النفسية فى حوار لــ"اليوم السابع": السينما افترت على المرضى النفسيين.. معدل انتشار الإدمان بين المصريين 3.9%.. وتكشف: الأحداث الإرهابية تصيب 8% باضطرابات.. و24.7 % مصابون بـ"المرضية النفسية"
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
وزارة الهجرة:
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