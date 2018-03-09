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حملة "كلنا معاك" بالمنوفية تنظم مؤتمرا لدعم السيسي فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 09 مارس 2018 06:03 م
حملة "كلنا معاك" بالمنوفية تنظم مؤتمرا لدعم السيسي فى انتخابات الرئاسة دعم السيسى





المنوفية - محمد فتحى
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر تحت رعاية النائب أيمن معاز، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف، والنائب نبيل شاهين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف مؤتمر جماهيرى حاشد بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وذلك بحضور عدد من نواب المحافظة على رأسهم النائب محمود الخشن، النائب محمود محيى الدين، النائب عصمت زايد،النائب عبد الحميد الشيخ، النائب إبراهيم خليف، النائب ماجد أبو الخير، النائب سامر التلاوى أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية، والمهندس مصطفى بسيونى أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية.

 

وأكد النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب أن الهدف من هذه المؤتمرات هو تأكيد على أهمية المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتخاب الرئيس السيسى لولاية ثانية لاستكمال ما تم البدء فيه من مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات.

 

وأضاف معاذ أنه يثق فى وعى الشعب المصرى الأصيل، وحبه لوطنه وعلمه بما حققه الرئيس من إنجازات، وتقديره لشعبه فى موقف وطنى لا نظير له، لذا فسيكون التقدير من الشعب المصرى بالتواجد بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم لتتحول أيام الانتخابات أيام حب فى سبيل الوطن وفرحة وملحمة وطنية.

 

وأكد النائب نبيل شاهين أن عدم المشاركة فى الانتخابات المقبلة يلحق الوطن بضرر مباشر ويسمح للأعداء بالخارج بالحديث فى شئوننا الداخلية، مشيرا إلى أعداد مستقبل وطن خطة متكاملة للحشد بالمنوفية والاستعداد للعمل فى أيام الاقتراع الثلاثة، مشيرا على أنه بقدر خروجنا للإدلاء بأصواتنا فى الانتخابات بقدر تأييدنا للقوات المسلحة فى حربها على الإرهاب فى سيناء، لأن الحشد أمام لجان الانتخابات سيعطى رسالة للخارج بأننا شعب متوحد ولن نفترق وسنضرب مثالا على نزاهة الانتخابات.

 

وأضاف أن المعركة الانتخابية ليست بين مرشح ومرشح ولكن هى معركة وطن يثبت أمام العالم أنه أحسن الاختيار منذ الثلاثين من يونيو، وأنه يثق فى قدرات رئيسة ويؤيده فى كافة الظروف حتى يكمل مسيرة التنمية فى البلاد.

حملة كلنا معاك بالمنوفية تنظم مؤتمرا لدعم السيسي (1)
 

 

حملة كلنا معاك بالمنوفية تنظم مؤتمرا لدعم السيسي (2)
 

 

حملة كلنا معاك بالمنوفية تنظم مؤتمرا لدعم السيسي (3)
 

 

حملة كلنا معاك بالمنوفية تنظم مؤتمرا لدعم السيسي (4)
 
 
حملة كلنا معاك بالمنوفية تنظم مؤتمرا لدعم السيسي (5)
 

 


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