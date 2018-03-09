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حماية الشعب الكردية: مفاوضات مع روسيا والجيش السورى لإنهاء هجوم عفرين

الجمعة، 09 مارس 2018 03:52 م
حماية الشعب الكردية: مفاوضات مع روسيا والجيش السورى لإنهاء هجوم عفرين مدينة عفرين - أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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أعلن قيادى فى وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الجمعة، أن مفوضات تجرى حاليا بين قيادة الوحدات وروسيا والجيش السورى لإنهاء الهجوم التركى على عفرين.

ونقلت قناة "الحرة الأمريكية" عن القيادى - الذى لم تسمه - قوله، إن المفاوضات تشمل حظرا للطيران فى سماء عفرين، مشيرا إلى أن نتيجة المفاوضات ستعرض قريبا أمام الرأى العام، ويذكر أن تركيا بدأت عملية عسكرية سمتها "غصن الزيتون" فى مدينة عفرين شمال غربى سوريا فى شهر يناير الماضى بدأتها بغارات جوية، وأتبعتها بهجوم برى.

 


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