حماية الشعب الكردية: مفاوضات مع روسيا والجيش السورى لإنهاء هجوم عفرين

حماية الشعب الكردية: مفاوضات مع روسيا والجيش السورى لإنهاء هجوم عفرينالجمعة، 09 مارس 2018 03:52 م
مدينة عفرين - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن قيادى فى وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الجمعة، أن مفوضات تجرى حاليا بين قيادة الوحدات وروسيا والجيش السورى لإنهاء الهجوم التركى على عفرين.
ونقلت قناة "الحرة الأمريكية" عن القيادى - الذى لم تسمه - قوله، إن المفاوضات تشمل حظرا للطيران فى سماء عفرين، مشيرا إلى أن نتيجة المفاوضات ستعرض قريبا أمام الرأى العام، ويذكر أن تركيا بدأت عملية عسكرية سمتها "غصن الزيتون" فى مدينة عفرين شمال غربى سوريا فى شهر يناير الماضى بدأتها بغارات جوية، وأتبعتها بهجوم برى.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع
صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة