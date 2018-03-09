حبس ربان مركب وإثنين آخرين لجلب 3.6 طن حشيش بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

قرر المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، حبس 3 أشخاص وإخلاء سبيل 6 آخرين من طاقم مركب بضائع من إحدى الدول العربية حاولوا جلب وتهريب 3 أطنان و600 كيلو جرام من مخدر الحشيش إلى البلاد.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد اعتزام عناصر تشكيل عصابي، من إحدى الدول العربية، جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش على متن مركب بضائع عبر مياه البحر الأبيض المتوسط وسعيهم إدخالها البلاد لترويجها على تجار المخدرات.

وضعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خطة محكمة بالاشتراك مع القوات البحرية والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى لضبط المركب وطاقهما حال دخولها المياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل مدينة الإسكندرية، وذلك بعد تأكد صحة المعلومات.

ونجحت القوات في ضبط السفينة وسحبها لميناء الإسكندرية والقبض على طاقهما المكون من 9 أشخاص وهم كل من "ياسر.م"، و"عامر.م"، و"ماهر.ى"، و"وائل.أ"، و"غزوان.ع"، و"بلال.أ"، و"شريف.م"، و"عروة.ع"، و"محمد.م"، وجميعهم يحملون الجنسية السورية.

وتبين من تفتيش المركب قيام المتهمين بإخفاء 134 طرد من مخدر الحشيش داخل جسم المركب واستخدام أدوات اللحام لإخفائها داخل غرفة حفظ توازن المركب "الفور بيك".

واستعانت القوات بأخصائيين وفنيين لحام لفك جسم المركب ليتم العثور على 3 أطنان و600 كيلو جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل غرفة حفظ توازن المركب بطريقة محكمة.

وكشفت تحقيقات نيابة ميناء الإسكندرية برئاسة المستشار خالد الأحول، أن المسئول عن عملية جلب المخدرات هم كل من ربان المركب وكبير الضباط وكبير المهندسين.

ونفي باقى أفراد الطاقم البالغ عددهم 6 أشخاص في التحقيقات معرفتهم بشحنة المخدرات الموجودة على المركب، مؤكدين أن معلوماتهم تقتصر على أن المركب تحركت فارغة من سوريا لأخذ شحنة بطاطس من مصر وتوصيلها إلى اليونان.

وقررت النيابة حبس كل من ربان المركب وإثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة جلب المخدرات وإخلاء سبيل باقى المتهمين.