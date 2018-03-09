حالة الطقس اليوم الجمعة 9/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض رجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد، وأن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما توقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة بأكثر من عشرة درجات مئوية مقارنة بالخميس، لتقل عن مُعدلاتها المُعتادة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويكون لطيفاً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة فى العديد من المناطق.



فى خليج العقبة: - الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية. ليلًا: تسود أجواء باردة وأكثر برودة ورطوبة مقارنة بالليالى الماضية. وتكون باردة بشكل لافت فى جبال الشراه والسهول مع ساعات الليل المتأخرة. ويحتمل تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة فى أجزاء من السهول. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تتراجع سرعتها تدريجياً أثناء الليل.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاص ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.