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"جيش الإسلام" يوافق على إجلاء مسلحى جبهة النصرة من الغوطة إلى إدلب

الجمعة، 09 مارس 2018 08:55 م
"جيش الإسلام" يوافق على إجلاء مسلحى جبهة النصرة من الغوطة إلى إدلب عملية إجلاء - أرشيفية





كتب عبد الوهاب الجندى
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قال مسلحى جيش الإسلام، فى سوريا، إنهم اتفقوا مع الأمم المتحدة وأطراف دولية، على إجلاء دفعة أولى من مسلحى جبهة النصرة من الغوطة الشرقية إلى مدينة إدلب.

وأوضحت الجماعة المسلحة فى بيان، أن مسلحى جبهة النصرة الذين سيتم ترحيلهم من الغوطة إل إدلب هم مسجونين لديهم، وذلك بعد حملة أمنية قامت بها الجماعة فى شهر أبريل عام 2017.

بيان جيش الإسلام

بيان جيش الإسلام

 

 

 


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جبهة النصرة

الغوطة

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