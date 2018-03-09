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جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من فوانيس رمضان

الجمعة، 09 مارس 2018 08:44 م
جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من فوانيس رمضان فوانيس - صورة ارشيفية





كتب - أحمد يعقوب
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية من ضبط محاولة تهريب كمية من فوانيس رمضان، التى تعد ضمن الأصناف الفلكلورية المحظور استيرادها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015 وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وقال بيان للجمارك، إنه بناء على الإخبارية المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات والتزام بوجود معلومات عن محاولة شركة  س . أ . ع  إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بيان جمركى رقم  6798 لسنة 2018 بـ4 حاويات واردة من الصين بوزن 22.601 طن والصنف طبقا للمستندات لعب أطفال.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف والمعاينة بكشف مشمول الحاويات تبين وجود 200 كرتونة بكل منها 50 فانوس رمضان من لدائن أشكال وأحجام مختلفة.

المضبوطا
جانب من المضبوطات 

 


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