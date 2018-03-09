جامعة السادات تعقد ندوة عن الكتابة للطفل ومواجهة التطرف غدا

جامعة السادات تعقد ندوة عن الكتابة للطفل ومواجهة التطرف غداالجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات
المنوفية- محمود شاكر
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تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات غدا السبت ندوة فكرية لطالباتها بعنوان "الكتابة للطفل ومواجهة الفكر المتطرف" .
وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وبإشراف الدكتور أسامه قاعود عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات.
ومن المقرر أن يحاضر في الندوة الكاتب الكبير يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال والدكتور أشرف قادوس مدير مركز توثيق وبحوث أدب الطفل والدكتور ناصر السلاموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية.
ويدير الندوة الدكتور أحمد الشاهد مدرس الإعلام التربوي بالكلية ويقوم علي تنظيمها أعضاء هيئة التدريس دكتورة إيمان حشاد ودكتورة إيمان البرقي والهيئة المعاونة بالكلية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة أنشطة تقوم بها الكلية بصفة دورية لتوعية الطالبات بالإنتماء ودحض الفكر المتطرف.
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