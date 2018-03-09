جامعة الإسكندرية تطلق مشروعا قوميا للقضاء على الأمية







الإسكندرية- هناء أبو العز

شهدت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انطلاق المشروع القومى للقضاء على الأمية، والذى يعقد للمرة الأولى فى رحاب كلية التربية بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ووفد من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنين تزامنًا مع يوم الشهيد، وقدم الدكتور هشام جابر فى كلمته بهذه المناسبة التحية لشرفاء الوطن من الجيش والشرطة الذين يخوضون حربا شرسة لتطهير الوطن من الإرهاب، مؤكدًا على أهمية الهدف القومى الذى يعقد اليوم لمواجهة خطر الأمية كأحد الأمراض الاجتماعية التى يجب مساعدة المجتمع على التعافى، منها للحد من انتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة، كما وجه رسالة للطلاب بضرورة توخى الحذر فى هذه المرحلة الخطيرة من عمر الوطن وعدم اﻻنسياق وراء الأفكار والمعلومات المغلوطة.

فيما قال الدكتور أنور فراج، أن الكلية تسعى لمحو أمية القراءة والكتابة ومحو الأمية الوظيفية أيضًا، ما ينعكس أثره على المجتمع، وأن مشروع محو الأمية لا يقل أهمية عن أى مشروع قومى آخر يتم بأيدى شباب جامعة الإسكندرية، كما أعلن عن فتح فصل بكلية التربية يتولى إدارته للدكتور عبد المنعم فوزى رئيس لجنة القوافل الخدمية بالجامعة وذلك فى إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور مجدى عزيز رئيس لجنة مشروع التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك جوائز عديدة مقدمة للطلاب كدعم للمشروع لمن يفتح فصل لمحو الأمية، وقدم بنك مصر 65 جائزة قيمة كل منها خمس آلاف جنيه إلى جانب مبلغ 200 جنيه مقدمة من وزارة الشباب والرياضة و200 جنيه من هيئة تعليم الكبار عن كل فصل يتم افتتاحه، وتنظيم رحلات إلى الأقصر وأسوان والغردقة وبورسعيد لتشجيع المتدربين، كما أعلن عماد راضى من الهيئة العامة لتعليم الكبار أن نسبة الأمية فى الإسكندرية بلغت 20.8 % .

ومن جانبها، أكدت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات القومية فى هذه المرحلة الحرجة وأن الإدارة التعليمية لن تدخر جهدا فى تقديم كل المساعدات لنجاح هذا المشروع.