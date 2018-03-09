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تيلرسون: تغيير دراماتيكى وراء موافقة ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية

الجمعة، 09 مارس 2018 06:11 م
تيلرسون: تغيير دراماتيكى وراء موافقة ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون





(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، إن تغييرا دراماتيكيا ومفاجئا فى موقف رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الموافقة على لقائه.

وأضاف تيلرسون- فى تصريحات أوردته فضائية (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن بلاده فوجئت بالتغير فى مواقف الزعيم الكورى الشمالى التى قال إنها أقوى مؤشر حتى الآن على أن ما قام به ليس مجرد استعداد، بل رغبة حقيقية فى المحادثات.

وأشار إلى أن ترامب اتخذ قرار ملاقاة رئيس كوريا الشمالية بنفسه، بعد ما اعتبر أن الوقت ملائم لمحادثات، موضحا أن الأمر قد يستغرق أسابيع لتحديد موعد للاجتماع.

 


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