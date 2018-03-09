تنفيذ 685 حكما بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام بالقليوبية







القليوبية نيفين طه

شنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ على مستوى المديرية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 685 حكما، وتم التحفظ على المتهمينـ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للعقيد هشام فكرى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية بقيام ضابط تنفيذ الأحكام بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ على مستوى المديرية، أسفرت عن ضبط 344 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 685 حكما، و40 حكم مخالفة بإجمالى مبالغ مالية 35.300 ألف جنيه، تم التحفظ على المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.